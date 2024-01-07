العاهل الأردني لوزير الخارجية الأمريكي: يجب وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وجدد الملك عبدالله الثاني – وفقا لبيان الديوان الملكي – التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وشدد الملك عبدالله الثاني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.. موضحا أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

كما تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.