استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي لدى تغطيته “العدوان على غزة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد استشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، وصحفي آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها في “رفح” الفلسطينية لدى تغطيتهما العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أنه باستشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان إلى 109.

وأضاف المكتب: “نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وإن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”.

وأردف: “ندعو كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة”.