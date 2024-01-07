البرلمان العربى: تحية وفاء للشهداء الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حيا البرلمان العربى، في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني الذي يوافق السابع من يناير من كل عام، شهداء فلسطين وأسرهم الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين، وسالت دمائهم الطاهرة دفاعاً عن مقدساته وترابه في وجه الاحتلال والطغيان، من أجل نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف البرلمان العربى في بيان له بهذه المناسبة، أن يوم الشهيد يأتي هذا العام في ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية والمجازر، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تهجيرهم والقضاء على كافة أشكال وسبل الحياة في القطاع، مخلفة أكثر من 22 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين، فضلا عن الكارثة الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن تدمير البيوت والمباني والمستشفيات والأماكن العامة والبنية التحتية، والتطهير العرقي والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، إضافة لاعتداءات قوات الاحتلال وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

ودعا البرلمان العربى، في هذه المناسبة، المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والإقليمية، لتحرك فوري وعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال من الخليج 365 التي احتلتها في قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطينى كمجرمي حرب.

وأكد البرلمان العربى، على استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس.