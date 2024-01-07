3 قتلى بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة مركبا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم الاربعاء 3 يناير 2024 ، سقوط 3 قتلى بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة مركبا جنوبي لبنان.



وقالت الوكالة إن "غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مركبا، أدت إلى سقوط 3 شهداء، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة عيتا الشعب (جنوب)".



ولاحقا، أفادت الوكالة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب، وألقت صاروخي (جو - أرض) على المنطقة المستهدفة، تزامنا مع القصف المدفعي.



وأكدت أنه "وقع قصف مدفعي معاد (إسرائيلي) على أطراف الناقورة، إضافة الى غارات استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان".



و"تضامنا مع قطاع غزة "، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

المصدر : وكالات