ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد قتلى انفجار في حافلة في العاصمة الأفغانية كابول، إلى خمسة أشخاص على الأقل، على ما أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل شخصين في الانفجار الذي وقع مساء السبت في حي "دشت برتشي".

وفي بيان الأحد، عدّلت الشرطة الحصيلة صعودا ليصل عدد القتلى إلى خمسة والمصابين إلى 15 نقلوا إلى المستشفى.

وأوضحت أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وضعت في الحافلة وأن "الشرطة تحقق في الحادث لتحديد الجناة ومحاسبتهم أمام القضاء".

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجموع عدد ضحايا الانفجار من قتلى وجرحى وصل إلى 25 على الأقل.

ودعت إلى "وضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين".