جهاز الأمن السويدي: مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا

اعلن جهاز الأمن السويدي اليوم إن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا.
وذكر جهاز الأمن في بيان، أن "تقييمه لمستوى التهديد الإرهابي لا يزال ثابتا عند المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات منذ رفعه العام الماضي. وتابع "الصورة المرسومة عن السويد كدولة معادية للإسلام ساهمت بقوة في زيادة التهديد الإرهابي من الإسلاميين العنيفين".
وأوضح أن تقييمه السنوي يُظهر أن البلاد لا تزال هدفا ذا أولوية. وقال "يأتي التهديد من أشخاص يعملون بشكل فردي وجماعات يمكن أن تكون تحت سيطرة جهات خارجية".
وفي آب عام 2023، رفعت السويد مستوى تأهبها الأمني بعد أن أثارت وقائع تدنيس القرآن التي قام بها أفراد في البلاد إدانات من شتى أنحاء العالم الإسلامي وتهديدات من متشددين.
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