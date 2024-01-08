قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن المتهمين بقتل "جزار" بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قال أسامة حمدان المحامي، إن محكمة جنايات الجيزة، أحالت "محمد .ص" و"عمر .ع" للمفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما؛ لاتهامهما بقتل "جزار بولاق" والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور، وحددت المحكمة جلسة 17 من يناير للنطق بالحكم.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، منتصف مايو 2022، واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب يدعى " تامر الجزار" رميا بالرصاص على يد 7 متهمين إثر مشاجرة بينهم أمام "زريبة مواشي" ـ يمتلكها الضحية.

النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أسندت للمتهمين "محمد . ص"، سائق 21 سنة، و "عمرو . ع"، طالب، 18 سنة، و "صالح . أ"، عامل، 20 سنة، و "أحمد . م"، عامل، 19 سنة، و "أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و "محمد . م"، 27 سنة هارب، و "محمد . أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم "تامر . ك"، ووالده "كمال . ع" و"محمد . ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

وجاء في التحقيقات أنه كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية "بيضاء ومفرقعات"، وتوجهوا إلى مكان المجني حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ت"، و" محمد. ح" عمداً على أثر خلاف سابق استقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق روحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين"بندقيتين خرطوش" و"مسدس "على النحو المبين بالتحقيقات.