انت الان تتابع خبر العراقيون يتجاوزون الـ43 مليونا في 2023.. قرابة نصف السكان تحت الـ15 عاما والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "عدد سكان العراق قدّر بنهاية العام الماضي 2023 بـ(43) مليونا و (324) الف نسمة".
وأوضح انه بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية (69.9٪)، ونسبة سكان الريف (30.1٪)"، مبينا انه " بلغت نسبة السكان بعمر اقل من (15) سنة (41٪) من مجموع السكان".
اما نسبة السكان للفئة العمرية (15-64) سنة فلقد بلغت (57٪)، والسكان بعمر (65 سنة) بلغت نسبتهم أكثر من (3٪)".
وأوضح انه بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية (69.9٪)، ونسبة سكان الريف (30.1٪)"، مبينا انه " بلغت نسبة السكان بعمر اقل من (15) سنة (41٪) من مجموع السكان".
اما نسبة السكان للفئة العمرية (15-64) سنة فلقد بلغت (57٪)، والسكان بعمر (65 سنة) بلغت نسبتهم أكثر من (3٪)".
وكذلك بلغ معدّل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر (15 سنة فأكثر) (40٪)، وبلغت نسبة الذكور النشطون اقتصاديا (87٪)، ونسبة الاناث النشطات اقتصاديا (13٪).
وبحسب الوزارة، انخفض معدل التضخم الى (4.4٪) عام 2023، مقارنة مع معدل (6.1٪) عام 2021، ومعدل (4.9٪) عام 2022.