غالانت حذر حزب الله من مغبة الإصرار على عدم سحب قواته: إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري اذا لم نصل الى اتفاق

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حزب الله" من مغبة الإصرار على عدم سحب قواته من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار اتفاق دبلوماسي، مؤكدا أن ذلك سيعني حرب بالنسبة إلى سرائيل.

وأشار غالانت إلى أن مصدر قلقه المباشر الآخر هو الحدود الشمالية، حيث سيتّم نشر أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين في حالة نشوب صراع مع "حزب الله"، موضحاً أن "الأولوية ليست الدخول في حرب مع حزب الله، ويجب أن يتمكن 80 ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم التفاوض على اتفاق لجعل ذلك ممكن من خلال إنسحاب قوات الحزب، فإن إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري".

وأضاف: "نحن على استعداد للتضحية. إنهم يرون ما يحدث في غزة. إنهم يعرفون أنه يمكننا إحداث ذلك في بيروت".

وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أشار إلى أن حجم وشدة الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، هز بشدة إحساس المواطنين بالأمن، وغير بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم.

وأضاف: "كان يوم 7 تشرين الأولى هو اليوم الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945"، معتبراً أن "العالم بحاجة إلى أن يفهم أن ما حدث مختلف".

وذكر غالانت أّن "خطورة التهديد تكمن وراء شراسة الرد الإسرائيلي، وتصميمها ليس فقط على تدمير "حماس" المدعومة من إيران، بل على التصرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع طهران، بما في ذلك حزب الله".

وقال غالانت: "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محورا، وليس عدوا واحدا. إيران تبني قوتها العسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها".