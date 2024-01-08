موقع واللا العبري: مجلس الحرب سيجتمع الليلة في القدس قبيل وصول بلينكن

افاد موقع واللا العبري بأن "مجلس الحرب سيجتمع الليلة في القدس قبيل وصول وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن".
ويصل بلينكن مساء اليوم إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة حيث تتواصل العمليات العسكرية، بينما تزداد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها الرابع، ندد بلينكن في قطر بـ"مأساة لا يمكن تصورها" مع سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين، محذرا بأن "هذا النزاع قد ينتشر بسهولة".
ويزور بلينكن اليوم الإمارات العربية المتحدة والسعودية قبل الوصول إلى تل أبيب حيث يجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اعتبارا من الثلاثاء.
وهذه رابع جولة يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول وفيما تدعم واشنطن إسرائيل عسكريا وسياسيا، تضاعف الدبلوماسية الأميركية التحذيرات بشأن المدنيين الفلسطينيين.
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