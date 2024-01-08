انت الان تتابع خبر هل انفصلت شيماء سيف وزوجها بسبب العنف الجسدي؟.. زوج الفنانة يُجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف حقيقة انفصاله عنها، إذ روج البعض شائعات الفترة السابقة أن الثنائي انفصل بسبب خلافات نشبت بينهما.

وكتب كارتر في منشور عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، كاشفًا حقيقة الأمر: «حصريًا ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عندك مش عندنا، وناقص تحلفوا أنه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!».

وتابع زوج شيماء سيف في منشوره: «بتجيبوا الهري دي منين؟، هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟، عاوزين إيه؟».

واستكمل محمد كارتر: «طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين، أه معلش ما أنتم مايفرقش معاكم الفضايح».

وأضاف مؤكدًا أنه تراجع عن تحرير محضرًا ضد مروجي الشائعات: «كان نفسي أخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر».