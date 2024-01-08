مسيرات الاحتلال تقصف مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت أن قصف المسيرات الحربية الإسرائيلية طال مبنى إدارة المستشفى وساحاته، التي يوجد فيها المئات من الجرحى والنازحين، محذرة من جريمة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق مستشفى شهداء الأقصى أكبر مستشفيات وسط القطاع، على غرار ما حدث في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.
من جانبه دعا مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد أبو زاهر، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير حماية للمستشفيات، والكوادر الطبية من الاعتداءات الإسرائيلية.
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