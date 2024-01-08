مقتل 25 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في ولاية باهيا في البرازيل

افادت وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 25 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل".
وجاء في تقرير عن الحادث: "تدخل المسعفون العسكريون بعد حادث أسفر عن مقتل 25 شخصا على الطريق السريع قرب مدينة غافيو" على بعد حوالى 250 كيلومترا من سالفادور عاصمة ولاية باهيا.
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