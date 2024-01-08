اجتماع صومالي وإريتري.. هل من أجل إثيوبيا؟

ياسر رشاد - القاهرة - عقد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، لقاء مع أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، خلال زيارة عمل تستغرق يومين في العاصمة الإرترية أسمرة، علي غرار ازمته مع اثيوبيا و صوماليلاند.

وقال يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، إن الرئيسين أسياس أفورقي وحسن محمود، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة الحالية.

وفقًا للمؤشرات، في أن العدو اللدود للصومال وإريتريا، في تلك اللحظة دولة اثيوبيا التي تحلم بالوصول إلي منفذ بحري علي حساب دول الجوار، دون المراعي للسيادات الدولية.

الحرب الاثيوبية الصومالية

يذكر أن دولة الصومال الشقيقة، خلال الآونة الأخيرة تواجه صراع بين أثيوبيا وأرض الصومال، علي غرار مذكرة تفاهم التي وقعت بينهما للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن لأديس أبابا.

ومنذ ذلك التوقيع، دخلت الصومال في قلق، مما دفع الشعب بالخروج في الشوارع والميادين دعمًا للحكومة مقديشو، علاوة عن الدعم الدولي لإحترام سيادة الوطن واراضي مقديشو.

الحرب الإرترية الصومالية

في 16 أكتوبر 2023، حذر يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، من التلاعب المستمر من أديس أبابا اتجاه منطقة البحر الأحمر ومياه النيل.

وقال جبرميسكل، إن حكومة إريتريا تؤكد مرارًا وتكرارًا أنها لن تنجر، كما كانت دائمًا إلى مثل هذه الأزقة والمنابر.

وأكد وزير الإعلام الإريتري، أن الحكومة الإريترية تحث كافة الأطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الأحداث.

صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنًا دون خوف.

الرئيس الصومالي في أسمرة

رئيس اريتريا والصومال

رئيس اريتريا والصومال

الصومال واريتريا



