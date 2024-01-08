رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وصل الى لبنان

وصل رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، جان بيير لاكروا، إلى لبنان في زيارة اعتيادية الى الشرق الأوسط ولكن هذه المرة في ظل تحديات خاصة. وسوف يناقش سير عمل بعثة اليونيفيل مع كبار القادة اللبنانيين، كما سيعقد لقاءات مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

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