اجتماعات متتالية في وزارة الصحة حول استمرار تأمين الادوية والأبيض توقع انفراجا في التمويل قريبا

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض اجتماعات متتالية تمحورت حول موضوع الدواء، وشملت وفودا من كل من نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، وتجمع شركات الأدوية العالمية برئاسة الدكتورة كارول حسون، ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات برئاسة النقيب جوزف غريّب.

وتركز البحث على ضرورة عدم انقطاع السوق اللبناني من الدواء والإسراع في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

ووضع الأبيض المجتمعين في خلاصة الإجتماعات التي عقدت في السرايا الحكومية برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومشاركة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، حيث من المفترض أن يتم إقرار الإعتمادات للإستمرار بتأمين الأدوية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء بعد بضعة أيام.

وقال وزير الصحة: "ان الإستمرار بتأمين الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية يشكل الأولوية القصوى لدى الوزارة وسيبدأ الإنفراج في مسألة التمويل في الفترة القريبة المقبلة التي سنسعى كذلك خلالها، الى إقرار آلية بالتعاون مع المعنيين في هذا القطاع لتأمين استدامة وجود الأدوية في السوق اللبناني".

وشدد الحاضرون على أهمية الإجراءات المقترحة لتأمين الأدوية، مطالبين بضرورة قبض مستحقاتهم من الديون المتوجبة على الدولة جراء أدوية تم استيرادها في المرحلة السابقة حيث يبلغ الرقم الإجمالي لهذه الديون مئة وتسعين (190) مليون دولار.