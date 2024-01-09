صورة: إسرائيل تغتال مسؤولا عسكريا بارزا في حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - اغتالت إسرائيل، اليوم الإثنين 8 يناير 2024، مسؤولا عسكريًّا بارزا في حزب الله اللبناني، باستهداف مركبة كان يستقلّها برفقة آخر، بصاروخ موجَّه أُطلِق من مسيّرة في خربة سلم في جنوبيّ لبنان، فيما نعى حزب الله "القائد وسام حسن طويل، شهيدا على طريق القدس ".

وقُتل الطويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم، الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. و"كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن مصدر أمنيّ لم تسمّه.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان يوم الاثنين أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وأفاد أحد المصادر الأمنية بأن "هذه ضربة مؤلمة للغاية".





وكشفت مواقع إخبارية محلية وقريبة من الحزب، أن الطويل قيادي عسكري بارز في الحزب، كان على علاقة وثيقة بقائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني ، اذلي كان قد اغتيل بغارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقله في العراق عام 2020، وأمين عام الحزب، حسن نصرالله؛ كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى ذلك.

وأوضحت أن الطويل كان قياديا في "قوات الرضوان" التي تمثل النخبة في حزب الله، وسبق أن تنقّل في عدة بلدان للقتال إلى جانب تنظيمات مسلّحة مدعومة من إيران.

وتواصَل تبادُل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إذ قصف طيران الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، فيما سقطت قذيفة مضادّة للدروع، أُطلقت من لبنان في كريات شمونة.

وادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم أن "أولوية إسرائيل ليست الدخول في حرب" مع حزب الله، لكنه أضاف أنه "يجب أن يتمكن ثمانون ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان" في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".

المصدر : وكالات