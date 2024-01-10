شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالعلاقات الدولية: جرائم الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، أنه يجب محاكمة الكيان الصهيوني على كافة الجرائم التي يرتكبها في حرب غزة منذ بداية الحرب، وأن كافة هذه الجرائم يتم توثيقها من خلال وسائل الإعلام والجهات المختصة وهى النقطة الأهم لمحاسبتهم، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الجرائم لا تسقط بالتقادم، وليس معنى أن الكيان الصهيوني لم يحاكم حتى وقتنا هذا أنه سيفلت من العقاب.

وأضاف "البرديسي" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه على الرغم من استهداف الكيان الصهيونى للصحفيين خلال حرب غزة في محاولة لطمث الحقيقة وعزل المجتمع الدولى عن الصورة الحقيقية لما يرتكبه من جرائم حرب إلا أن التوثيق مستمر مهما حاولوا.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن السبب في تأخير المدعى العام في تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية هو الضغوط السياسية التي تمارسها دول الغرب على رأسهم أمريكا وبريطانيا، وهو ذات السبب الذى يجعل مجلس الأمن يقف مشلولا بوجود الفيتو أمام كل هذه الجرائم التي على مرأى ومسمع الجميع.