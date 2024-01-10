«الصحة العالمية» تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة بسبب مخاوف أمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة أمس، بسبب مخاوف أمنية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن «المهمة الملغاة هي سادس مهمة في شمال غزة تلغيها المنظمة نظراً لعدم الموافقة على طلبات الزيارة، فضلاً عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر». وأضاف أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف: «القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين، ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية».

وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل ستسمح في الأيام المقبلة بدخول 400 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة نزولاً عند مطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ولم تحدد المصادر موعد بدء دخول هذه الشاحنات، ولا طبيعتها.

وكان بلينكن ناقش مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.