أفاد موقع أكسيوس الأميركس عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان. ويزور هوكشتاين اليوم الخميس بيروت، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: هوكشتاين أبلغ نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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