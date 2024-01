شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر بيونج يانج على الانتخابات في كوريا الجنوبية وأمريكا؟.. سول تحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالاستعداد لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك لوكالة يونهاب للأنباء، إن كوريا الشمالية ربما تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ، وإنها ربما تجري مزيدًا من الاختبارات على أسلحة لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأضاف شين ليونهاب: "كوريا الشمالية التي تحتاج إلى المال تبيع بشكل نشط أسلحة جديدة تريدها روسيا".

صواريخ على خط المواجهة

وأشار الوزير إلى زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع إلى مصانع الذخائر، التي فحص خلالها ما قد يكون صواريخ باليستية قصيرة المدى مطورة حديثًا، وقادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

وتابع أن كوريا الشمالية، التي سبق أن قالت إنها ستزود القوات على خط المواجهة بهذه الصواريخ، قد تبيع على الأقل بعضها إلى موسكو، مع الأخذ في الاعتبار وجود اعتقاد بأنها باعت أخيرًا صواريخ باليستية قصيرة المدى.

#كوريا_الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية في البحر اليوم الجمعة قرب حدود بحرية مع جارتها الجنوبية#اليومhttps://t.co/lxJRF3XCv4 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 5, 2024

صواريخ باليستية متوسطة المدى

وتابع شين أن بيونج يانج قد تختبر أيضًا صواريخ باليستية متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب هذا الشهر على أقرب تقدير، وقد تطلق صاروخًا طويل المدى لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتشهد كوريا الجنوبية إجراء انتخابات عامة في أبريل المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر.