اكتشاف مثير.. مجرة منذ بداية الزمن لا تحتوي نجوما

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدو أن هذه النقطة الضخمة التي تسمى J0613+52، والتي تبعد حوالي 270 مليون سنة ضوئية، لا تحتوي على نجوم على الإطلاق. على الأقل، لا شيء يمكن رؤيته. إنه مجرد ضباب مصنوع من نوع الغاز الموجود بين النجوم في المجرات العادية، والذي ينجرف بمفرده مثل شخص بشع تمامًا.

وفقًا لفريق من علماء الفلك بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية كارين أونيل من مرصد جرين بانك، قد يكون هذا أول اكتشاف لمجرة بدائية في الكون القريب، وهي مجرة تتكون في الغالب من الغاز الذي تشكل في بداية الزمن.

وقد تم تقديم هذا الاكتشاف - الذي تم عن طريق الصدفة البحتة - في الاجتماع رقم 243 للجمعية الفلكية الأمريكية، وفقا لموقع مجلة ساينس ألرت.

تقول أونيل: "إنها مجرة مصنوعة من الغاز فقط، وليس لديها نجوم مرئية. يمكن أن تكون النجوم هناك، لكننا لا نستطيع رؤيتها."

كان الباحثون يستخدمون مرصد جرين بانك لدراسة ما يعرف بالمجرات ذات السطوع السطحي المنخفض. معظم هذه المجرات، تكون قزمة صغيرة، لا تبعث الكثير من الضوء، لأن معظم محتواها يتكون من الغاز والمادة المظلمة. بالمقارنة مع المجرات الأخرى، فهي تحتوي على عدد قليل جدًا من النجوم.

وكان الباحثون يتطلعون إلى قياس محتوى الغاز وكتلة المجرات، لذلك ركز المسح على البحث عن الغاز، بدلاً من النجوم، باستخدام تلسكوب جرين بانك، وتلسكوب أريسيبو، وتلسكوب نانكاي الراديوي.

وفي بيانات راديو جرين بانك، لم يكن هناك أي علامة على وجود نجوم على الإطلاق. يبدو أن الجسم معزول وغير مضطرب، حيث لم يتعرض لأي تفاعلات جاذبية على مدار 13.8 مليار سنة من شأنها أن تعطل الغاز، إما تمزقه، أو دفعه إلى الكتل اللازمة لتحفيز تكوين النجوم بشكل كبير. وهذا يجعل J0613+52 كائنًا لا يشبه أي كائن آخر رأيناه من قبل.

تقول كارين أونيل: "ما نعرفه أنها مجرة غنية بالغاز بشكل لا يصدق.. إنها لا تظهر تكوين النجوم كما كنا نتوقع، ربما لأن غازها منتشر للغاية. وفي الوقت نفسه، فهي بعيدة جدًا عن المجرات الأخرى بحيث لا يمكنها المساعدة في تحفيز تكوين النجوم.. وقد يكون هذا أول اكتشاف لمجرة قريبة مكونة من غاز بدائي".

ونظرًا للطريقة التي تبدو بها المادة في الكون متجمعة معًا، فقد تكون J0613+52 فريدة من نوعها، على الأقل في الفضاء القريب - سحابة من الغاز لم تتغير منذ فجر الكون، تنجرف بمفردها لمليارات السنين.