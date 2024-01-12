خسارة منتخب لبنان أمام قطر في افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم

خسر المنتخب اللبناني لكرة القدم أمام المنتخب القطري في افتتاح بطولة كأس آسيا على ملعب "لوسيل" في الدوحة، وذلك ضمن دور المجموعات، بنتيجة 3-0. لقراء المزيد من التفاصيلاضغط هنا.

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