إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة شخص بإطلاق نار بمستوطنة أدورا جنوب الضفة الغربية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"إصابة شخص في إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية". من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر بأن "قوات كبيرة تتوجه إلى مستوطنة أدورا بعد انطلاق صفارات إنذار فيها تحسبا لعملية تسلل".

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