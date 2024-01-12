كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الأمن تواصل البحث عن متسللين إضافيين بعد حادث إطلاق النار بمستوطنة أدورا بالضفة". بدورها، كشفت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه "تم اكتشاف عملية تسلل لمسلحين في مستوطنة أدورا، ويُطلب من المستوطنين البقاء في المساحة المحمية، وتجنب الوقوف أمام الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى أن حركة المرور في المنطقة محظورة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: قوات الأمن تواصل البحث عن متسللين إضافيين بعد حادث إطلاق النار بمستوطنة أدورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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