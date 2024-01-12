"أنصار الله": العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى دون رد وعلى دول العدوان أن تتحمل كافة النتائج

أشار المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، الى أن "هذا العدوان الإجرامي على الشعب اليمني ليس له أي مبرر شرعي أو قانوني جاء استجابة لآوامر إسرائيلية تقضي باستهداف الشعب اليمني بهدف منعه من مساندة الشعب الفلسطيني".

وشدد المكتب، على أن "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد وتجاوزا للقوانين والأعراف الدولية"، مشيراً الى أن "العدوان الأميركي البريطاني على الشعب اليمني لن يحقق للعدو أي نتيجة ولن يستطيع إثناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني".

وأكد أن "العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى دون رد وعقاب وعلى دول العدوان أن تتحمل كافة النتائج والآثار المترتبة على هذا العدوان"، مشيداً "بمواقف الدول والأحزاب والحركات التي رفضت العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني".

وأضاف "نؤكد استمرار وثبات موقف الشعب اليمني في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي".