البستاني التقى الحاج حسن: لتعزيز بقاء اللبنانيين في قراهم وأرضهم من خلال الزراعة

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مكتبه، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب النائب فريد البستاني. وتم البحث في شؤون القطاع الزراعي عموما.

وخلال اللقاء، وضع الحاج حسن النائب البستاني في "كل ما تقوم به الوزارة من مشاريع مع الهيئات المانحة والدول الصديقة والشقيقة المهتمة بالمساعدة في مجال القطاع الزراعي في لبنان".

بدوره، أكد البستاني "أهمية تعزيز بقاء اللبنانيين في قراهم وأرضهم من خلال الزراعة"، لافتا إلى أنه "أمر أساسي واستراتيجي للبنانيين جميعا".