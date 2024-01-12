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رغم استهداف الحوثيين في اليمن.. واشنطن: لا نسعى لنزاع مع إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عبر شبكة "إم إس إن بي سي": "نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة".

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.


ومن جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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