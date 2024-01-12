البيت الأبيض: وزير الدفاع الأميركي أشرف من المستشفى على الضربات في اليمن

أعلن البيت الأبيض، أن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن "أوستن كان منخرطا بالكامل حتى من سريره في المستشفى"، مؤكدا أن "أوستن كان منخرطاً بشكل نشط وعن كثب طوال يوم أمس مع فريق الأمن القومي هنا في البيت الأبيض وبالطبع مع القائد الأعلى، الرئيس جو بايدن".

وذكر أن "بايدن أوضح أن أوستن هو وزير دفاعه، وسيبقى وزير دفاعه. لديه إيمان وثقة كاملين بالوزير أوستن وقيادته".

وكان دخل أوستن المستشفى في الأول من كانون الثاني إثر مضاعفات من علاج سرطان البروستات، لكنه لم يبلّغ البيت الأبيض بذلك لأيام بعد دخوله، ما أدى إلى إطلاق دعوات تطالب باستقالته وأثار تساؤلات حول مدى أهمية الدور الذي يلعبه في قضايا الأمن القومي.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.