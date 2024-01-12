هيئة الأركان الأميركية: رصدنا إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا مضادا للسفن ردًا على ضرباتنا

ذكرت هيئة الأركان الأميركية، تعليقًا على الهجوم الأميركي البريطاني الأخير على اليمن، "أننا ضربنا 28 موقعا منفصلا تابعا للحوثيين في اليمن على دفعتين"، موضحة "أننا استخدمنا نحو 150 صاروخًا في الضربات ضد الحوثيين".

وكشفت "أننا رصدنا إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا مضادا للسفن لم يصب أي هدف ردا على ضرباتنا"، موضحة أنّ "12 شركة شحن غيرت مسار عملياتها في البحر الأحمر أو حدت منها".