نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "واشنطن لم تقدم معلومات استخباراتية في غارة استهداف نائب رئيس المكتب السياسي السابق صالح العاروري بضاحية بيروت". ولفت المسؤولون إلى أنّ "سي آي إيه تجمع معلومات عن قادة حماس وموقع الأسرى في غزة وتقدمها لإسرائيل"، موضحين أنّ "واشنطن كثفت جمع المعلومات عن حماس من خلال زيادة طلعات المسيرات فوق غزة"، مشيرين إلى أنّ "واشنطن زادت من جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: واشنطن لم تقدم معلومات استخباراتية في غارة استهداف العاروري بضاحية بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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