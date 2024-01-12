أفادت مصادر السفارة الفرنسية لقناة "الجديد"، بأن "اللجنة الخماسية ستجتمع ما بين نهاية شهر كانون الثاني واوائل شباط المقبل على أن يزور الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لبنان بعد اللقاء ووفقا لمقرارته".
وأوضحا أن "الخماسية ستركز على الخيار الثالث والإصلاحي وتشكيل حكومة تعمل بمشروع إصلاحي وفقا لبيان نيويورك الأول".
هذا، وكشفت معلومات الجديد، عن "حراك رئاسي داخلي في الأسبوع المقبل سيتقاطع مع الحراك الخارجي للذهاب إلى إنتخاب رئيس وفصل مسار الرئاسة عن مسار الإشتباك على الحدود الجنوبية"
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سفارة فرنسا للجديد: اللجنة الخماسية ستجتمع بين نهاية كانون الثاني واوائل شباط ويزور لودريان لبنان بعد اللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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