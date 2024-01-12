أشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، إلى أنّه "بسبب هطول الأمطار الغزيرة على الطريق العام من مدخل نهر الكلب باتجاه زكريت، حصل تصدّع وانشقاق في الطريق من جهة النهر وانهارت التربة من تحتها، كما تعرّض عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية لتصدّعات وانهيارات الأتربة على طول هذه الطريق".
لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان وحفاظاً على السلامة العامة، سيتم قطع الطريق المذكور صعودًا من نهر الكلب ونزولاً من محلة زكريت اعتبارًا من منتصف ليل اليوم 12-01-2024 حتى إشعار آخر، وفق بلاغ قوى الأمن.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي من نهر الكلب صعودًا باتجاه زكريت وبالعكس، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن طلبت من المواطنين عدم سلوك الطريق المؤدي من نهر الكلب في اتجاه زكريت وبالعكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.