وفاة 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين إثر حادث بمنجم فحم وسط الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الطوارئ بمدينة (بينجدينجشان) في مقاطعة خنان بوسط الصين، اليوم السبت، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم ولا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين؛ عقب حادث وقع أمس في منجم فحم بالمدينة.

أوضح مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "أنه حتى الساعة 1:00 صباح اليوم (بالتوقبت المحلي)، لقي 8 أشخاص مصرعهم وفُقد 8 آخرون من بين 45 شخصا ظلوا في المنجم. أما البقة فكانوا جميعا آمنين".

وقع الحادث في الساعة 2:55 مساء أمس في منجم فحم تابع لشركة بينجدينجشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز.

وكان إجمالي 425 شخصا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية، واحتجزت سلطات الأمن العام المسؤولين عن المنجم.