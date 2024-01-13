انهيارات ترابية وصخرية على طرقات الشوف والرملية وبحوارة وكرم المهر- الضنية

تسبب الطقس الماطر والعاصف في منطقة الشوف والسيول بانهيارات ترابية وصخرية لعدد من طرق المنطقة، التي قطع بعضها جزئيا.
وأدى الانهيار الترابي والصخري على طريق نبع الصفا-الرملية الى صعوبة المرور عليها، قبل ان يتم العمل على اعادة فتحها بشكل طبيعي امام العابرين .
في هذا السياق، تسببت ايضا الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية بانهيار صخري على طريق فرعي في بلدة كرم المهر، ما أدى إلى إغلاقها بالكامل أمام حركة المرور.
وناشد أهالي البلدة المسؤولين العمل على رفع الركام والصخور والأتربة، تمهيداً لإعادة فتح الطريق.
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