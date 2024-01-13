المرتضى: إذا وسع الإسرائيلي عدوانه فسيجد اللبنانيين قد أعدوا له عدة ستجعله يئن أنينًا يعجّل بزواله

حذّر وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، ال​إسرائيل​يّين من "توسيع عدوانهم على ​لبنان​"، مشيرًا إلى "أنّنا نعد العدو الإسرائيلي أنّه إذا ما ساورته نفسه بتوسيع عدوانه على لبنان، فإنّه سيجد اللّبنانيّين قد أعدّوا له عدّةً ستجعله يئنّ أنينًا، من تداعياته تعجيل زوال كيانه الحاصل لا ريب".

ولفت، خلال حفل تكريم أقامته وزارة الثقافة للشّاعر ​جرمانوس جرمانوس​، في المكتبة الوطنيّة في بيروت أمس، إلى أنّ "هذا ما كان قد أكّد عليه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في غير مناسبة، عندما قال إنّ غضب الله سينزل على إسرائيل إن شنّت حربًا على لبنان".