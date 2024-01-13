حذّر وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، الإسرائيليّين من "توسيع عدوانهم على لبنان"، مشيرًا إلى "أنّنا نعد العدو الإسرائيلي أنّه إذا ما ساورته نفسه بتوسيع عدوانه على لبنان، فإنّه سيجد اللّبنانيّين قد أعدّوا له عدّةً ستجعله يئنّ أنينًا، من تداعياته تعجيل زوال كيانه الحاصل لا ريب".
ولفت، خلال حفل تكريم أقامته وزارة الثقافة للشّاعر جرمانوس جرمانوس، في المكتبة الوطنيّة في بيروت أمس، إلى أنّ "هذا ما كان قد أكّد عليه رئيس مجلس النّواب نبيه بري في غير مناسبة، عندما قال إنّ غضب الله سينزل على إسرائيل إن شنّت حربًا على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى: إذا وسع الإسرائيلي عدوانه فسيجد اللبنانيين قد أعدوا له عدة ستجعله يئن أنينًا يعجّل بزواله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.