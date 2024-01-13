افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن "تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا سوق السمك"، لافتة الى ان "عناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا- سوق السمك ويجري العمل على تحويل السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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