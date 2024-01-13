انت الان تتابع خبر هربا من القصف.. 23 ألف نازح يلجأون لقضاء صور جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان: "ارتفاع عدد النازحين الذين تم تسجيلهم في غرفة العمليات التابعة لها إلى أكثر من 23 ألف نازح، وتعمل الوحدة مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم وفق الإمكانيات والتمويل المتوفر لديهم".وأشاد البيان بما قام به مجلس الجنوب على صعيد مواكبة أزمة النازحين وتأمين الحصص الغذائية لكافة العائلات النازحة للمرة الثانية منذ بداية الحرب إضافة إلى تأمين الفرش وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة بشكل دائم.

وأشار إلى أن "ارتفاع عدد النازحين جاء بعدما وسع العدو الإسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبية وهذا يرتب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم".

