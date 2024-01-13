مياه الأمطار الغزيرة غمرت أوتوستراد المنية الدولي وألحقت أضرارًا بالممتلكات

غمرت مياه ​الأمطار​ الغزيرة الّتي هطلت أمس واليوم، أوتوستراد ​المنية​ الدولي وحوّلته إلى برك مياه كبيرة علقت فيها السّيّارات والمواطنون، بدءًا من ​البداوي​ مرورًا ببلدات ​دير عمار​ والمنية وبحنين وصولًا إلى ​العبدة​.

كما تسرّبت مياه الأمطار إلى منازل ومحال تجاريّة، وغمرت أراض زراعيّة، ما ألحق بها أضرارًا، توازيًا مع انسداد قنوات التّصريف، وعدم قدرتها على استيعاب كميّة الأمطار الكبيرة.

وناشد الأهالي، البلديّات في المنطقة و​الدفاع المدني​ وورش ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، العمل على شفط المياه من الأوتوستراد لمساعدتهم في عبوره، كما تمنّوا على المواطنين عدم رمي نفاياتهم في قنوات تصريف المياه، حتّى لا يتكرّر مستقبلًا ما يحصل حاليًّا.