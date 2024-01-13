غمرت مياه الأمطار الغزيرة الّتي هطلت أمس واليوم، أوتوستراد المنية الدولي وحوّلته إلى برك مياه كبيرة علقت فيها السّيّارات والمواطنون، بدءًا من البداوي مرورًا ببلدات دير عمار والمنية وبحنين وصولًا إلى العبدة.
كما تسرّبت مياه الأمطار إلى منازل ومحال تجاريّة، وغمرت أراض زراعيّة، ما ألحق بها أضرارًا، توازيًا مع انسداد قنوات التّصريف، وعدم قدرتها على استيعاب كميّة الأمطار الكبيرة.
وناشد الأهالي، البلديّات في المنطقة والدفاع المدني وورش وزارة الأشغال العامة والنقل، العمل على شفط المياه من الأوتوستراد لمساعدتهم في عبوره، كما تمنّوا على المواطنين عدم رمي نفاياتهم في قنوات تصريف المياه، حتّى لا يتكرّر مستقبلًا ما يحصل حاليًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر مياه الأمطار الغزيرة غمرت أوتوستراد المنية الدولي وألحقت أضرارًا بالممتلكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.