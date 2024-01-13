الدفاع المدني: إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنَيسة وسحب سيارة في كفرفاقود

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص كانوا قد حوصروا داخل منزلهم، بعد أن اجتاحته مياه النّهر في بلدة الكنَيسة العكّاريّة، جرّاء غزارة المتساقطات. وقد استعان العناصر بزورق الإنقاذ البحري، للتّمكن من نقلهم إلى مكان آمن".

وذكرت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على سحب سيّارة وإنقاذ مواطنين احتُجزوا بداخلها، بسبب تبرّك المياه جرّاء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في كفرفاقود- ​الشوف​".