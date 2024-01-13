أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقـات العامّة، في بلاغ، أنّ "الأمطار الغزيرة الّتي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، أدّت إلى فيضان نهر بيروت، بحيث تجمّعت مياه الأمطار بشكل كثيف في محلّة الكرنتينا - منعطف سوق السّمك، ممّا أدّى إلى قطع الطّرقات في المكان المذكور، وتمّ تحويل السّير كما يلي:
- المسلك المؤدّي من بعبدا نحو سوق السمك، تمّ تحويله باتجاه وزارة الطاقة والمياه.
- المسلك المؤدّي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تمّ تحويله باتجاه الدورة.
- المسلك المؤدّي من الدّورة باتجاه سوق السّمك، تمّ تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.
- المسلك المؤدّي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تمّ تحويله باتجاه الدّورة".
وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في الكرنتينا- سوق السمك بسبب فيضان نهر بيروت وقطع الطرقات بالمكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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