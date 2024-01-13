قوى الأمن: تدابير سير في الكرنتينا- سوق السمك بسبب فيضان نهر بيروت وقطع الطرقات بالمكان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقـات العامّة، في بلاغ، أنّ "​الأمطار​ الغزيرة الّتي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، أدّت إلى فيضان نهر ​بيروت​، بحيث تجمّعت مياه الأمطار بشكل كثيف في محلّة ​الكرنتينا​ - منعطف سوق السّمك، ممّا أدّى إلى قطع الطّرقات في المكان المذكور، وتمّ تحويل السّير كما يلي:

- المسلك المؤدّي من ​بعبدا​ نحو سوق السمك، تمّ تحويله باتجاه ​وزارة الطاقة والمياه​.

- المسلك المؤدّي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تمّ تحويله باتجاه ​الدورة​.

- المسلك المؤدّي من الدّورة باتجاه سوق السّمك، تمّ تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.

- المسلك المؤدّي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تمّ تحويله باتجاه الدّورة".

وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة".