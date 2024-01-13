لاي ينتصر في انتخابات تايوان

خرج مرشح الحزب الحاكم لاي تشينغ تي منتصرا في الانتخابات الرئاسية في تايوان واستسلم خصومه، وهي النتيجة التي سترسم مسار علاقات الديمقراطية مع الصين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وعلى المحك السلام والاستقرار في الجزيرة، التي تقع على بعد 160 كيلومترا (100 ميل) قبالة سواحل الصين، والتي تدعي بكين أنها ملك لها ويمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

كما ظهرت القضايا المحلية مثل الاقتصاد البطيء والإسكان الباهظ الثمن بشكل بارز في الحملة.

ووصفت الصين الانتخابات بأنها خيار بين الحرب والسلام. وتعارض بكين بشدة لاي، نائب الرئيس الحالي وعضو الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم.

خطط الحماية

ويرفض لاي والرئيسة الحالية تساي إنغ وين مزاعم السيادة الصينية على تايوان. ويُعتقد أن بكين تفضل المرشح من الحزب القومي الأكثر صداقة للصين، والمعروف أيضًا باسم الكومينتانغ، أو KMT. كما وعد مرشحها هو يو إيه باستئناف المحادثات مع الصين مع تعزيز الدفاع الوطني. ووعد بعدم التحرك نحو توحيد جانبي مضيق تايوان إذا تم انتخابه.

وكان المرشح الثالث في السباق، كو وين جي من حزب الشعب التايواني الأصغر حجماً، قد حصل على الدعم وخاصة من الشباب الذين يريدون بديلاً لحزب الكومينتانغ والحزب الديمقراطي التقدمي، الحزبين المعارضين التقليديين في تايوان، اللذين يتناوبان إلى حد كبير في الحكم منذ ذلك الحين. التسعينيات. وذكر كو أيضًا أنه يريد التحدث مع بكين، وأن خلاصة الأمر هي أن تايوان بحاجة إلى أن تظل ديمقراطية وحرة.

وتعهدت الولايات المتحدة، الملزمة بقوانينها بتزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، بدعم أي حكومة تظهر، عززتها خطط إدارة بايدن لإرسال وفد غير رسمي مكون من كبار المسؤولين السابقين إلى الجزيرة بعد فترة وجيزةمن الانتخابات.

وإلى جانب التوترات الصينية، هيمنت القضايا المحلية مثل ندرة الإسكان الميسور التكلفة وركود الأجور على الحملة الانتخابية.