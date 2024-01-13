ضربات الجيش الأمريكي تتواصل ضد الحوثيين

وجهت البحرية الأمريكية ضربات جوية تنفيذا لأسابيع من التحذيرات التي أطلقتها ضد ميليشيا الحوثي لوقف هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، شملت الضربات الأمريكية الأولى 28 موقعًا وأصابت أكثر من 60 هدفًا. وكان الرئيس جو بايدن قد حذر من أن الحوثيين قد يواجهون المزيد من الضربات.

وهو بالفعل ما حدث حيث ضرب الجيش الأمريكي موقعًا آخر يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، وسمع في العاصمة صنعاء صوت انفجار قوي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن «العملية اللاحقة» ضد موقع رادار للحوثيين نفذتها المدمرة البحرية يو إس إس كارني باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي.

نشوب الصراع

وجاءت الضربة الأخيرة بعد أن حذرت البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي بالابتعاد عن المناطق المحيطة باليمن في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة بعد الضربات الجوية الأولية. وجاء هذا التحذير في الوقت الذي تعهد فيه الحوثيون في اليمن بالانتقام العنيف، مما يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون ومسؤولون في البيت الأبيض إنهم يتوقعون أن يحاول الحوثيون الرد.

وقال الحوثيون إن القصف الذي قادته الولايات المتحدة – والذي بدأ رداً على حملة أخيرة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر الحيوي – أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ستة. وقالت الولايات المتحدة إن الضربات، على موجتين، استهدفت أهدافًا في 28 موقعًا مختلفًا عبر المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في عمواس بولاية بنسلفانيا: «سنتأكد من الرد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الفظيع مع حلفائنا».

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الحوثيين جماعة إرهابية، أجاب بايدن: «أعتقد أنهم كذلك».

كما عارض بايدن بعض المشرعين، الديمقراطيين والجمهوريين، الذين قالوا إنه كان ينبغي عليه الحصول على إذن من الكونجرس قبل تنفيذ الضربات. منظمة إرهابية

وقال البيت الأبيض في نوفمبر إنه يدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد أن بدؤوا استهداف السفن المدنية. وقد أزالت الإدارة الحوثيين رسميًا من قائمة «المنظمة الإرهابية الأجنبية» و«الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص» في عام 2021، مما أدى إلى التراجع عن خطوة اتخذها الرئيس دونالد ترمب. وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، مدير هيئة الأركان المشتركة، إن الضربات الأمريكية كانت إلى حد كبير في مناطق منخفضة السكان، وإن عدد القتلى لن يكون مرتفعا. وأضاف أن الضربات أصابت أسلحة ورادارات ومواقع استهداف، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية.

الضربات الأمريكية:

ركزت على مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين

استهدفت مستودعات الذخيرة وأنظمة الإطلاق ومنشآت الإنتاج وأنظمة رادار الدفاع الجوي

تضمنت الضربات أكثر من 150 ذخيرة موجهة بدقة

أطلقت صواريخ تطلق من الجو من طائرات F/A-18 Super Hornets المستندة إلى حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower. تضمنت صواريخ توماهوك من المدمرتين البحريتين USS Gravely وUSS Mason، والطراد البحري USS Philippine. البحر، وغواصة أمريكية.