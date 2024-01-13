عاجل.. سرايا القدس تنسف ناقلة جند وتقضي على 12 إسرائيليًا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير عن سرايا القدس، بأنها نسفت ناقلة جند ومقتل 12 جنديا على الأقل في خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مكتبه بالدوحة، وفوداً من علماء البلدان المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقدمت وفود العلماء العزاء بشهداء الشعب الفلسطيني ومجاهديه وقادته، وخصوصا الشهيد القائد صالح العاروري خريج كلية الشريعة ونائب رئيس الحركة الذي استشهد إثر قصفٍ غادر في بيروت.

كما أشاد العلماء بأداء المقاومة البطولي واستعرضوا جهود العلماء والشعوب العربية والإسلامية في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم للمقاومة الفلسطينية، معبرين عن تضامنهم البالغ، وألمهم العميق إزاء جرائم العدو الصهيوني التي فاقت كل تصور.

من جهته رحب رئيس الحركة بوفود العلماء وهنأهم بانتخاب قيادة جديدة للاتحاد العالمي راجياً لهم كل التوفيق والسداد في مسيرة العلم المؤازر للجهاد، وجهود الدعاة في الشراكة مع المقاومة الفلسطينية.

واستعرض هنية معركة طوفان الأقصى واقعها ومستقبلها في ضوء سنة الله الماضية بالنصر والتمكين لعباده المجاهدين، وأشاد بحركة العلماء والشعوب العربية والإسلامية التي رفضت الضيم وبايعت المقاومة.

وأكد هنية على رسوخ العلاقة بين قيادة الحركة وعلماء الأمة، وأكد أهمية مضاعفة جهود العلماء والمؤسسات العلمية والدعوية والشرعية كي تواكب هذه المعركة في مقاصدها ووقائعها ومآلاتها، وصولاً إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني المرابط، وانتصار مقاومته الباسلة، وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.