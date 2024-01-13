أشار النّائب الأسبق نبيل نقولا، إلى "أنّني أُبلغت هاتفيًّا من قبل أمانة السّرّ في "التيار الوطني الحر" بالخيار إمّا أن أشطب نفسي من المجلس السّياسي، أو تقوم أمانة السّرّ بذلك، وكان جوابي "اعملوا ما يريحكم"، لأنّني اعتبرت أنّ هذا الأمر مزحة".
ولفت في بيان، إلى "أنّني بالفعل حاولت الدّخول إلى المجموعة، فوجدت بأنّني شُطبت. وعلمت من البعض بأنّني ذهبت بعيدًا بتأييدي التّمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، الّذي حافظ على وحدة المؤسسة العسكرية، كما كان تأييدي لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون؛ لمحافظته على الدّولة ووحدة الوطن".
وكانت "الخليج 365" أوّل من نشر يوم أمس، خبرشطب اسم نقولا من "التّيّار"، بسبب عدم معارضته التّمديد لقائد الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا أكد خبر شطب اسمه من "التيار الوطني الحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.