100 يوم من العدوان على غزة.. قوات الاحتلال تعتقل 30 مواطنًا وتقتحم مخيم الفارعة في الضفة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي 30 مواطنًا، في عدة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية، بالتزامن مع مرور مائة يوم من العدوان الاسرائيلي على غزة.

وأكد بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال يوم السبت، بلغت (30) مواطنًا، بعد تسجيل 15 حالة اعتقال جديدة، توزعت على محافظات، طوباس بينهم جريح، وأريحا، والخليل، والقدس، وجنين.

وأشار البيان، إلى قوات الاحتلال نفذت صباح السبت عملية اقتحام واسعة لمخيم الفارعة في محافظة طوباس، استمر لأكثر من 10 ساعات، رافقه عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين.

وأكد البيان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين وعائلاتهم، كما قامت بتخريب المنازل، وتدمير البنية التحتية في المناطق التي قامت باقتحامها.

وجدد البيان التأكيد على ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال في الضّفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى (5850) على الأقل.