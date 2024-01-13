"اللهم ثبتني على دينك".. آخر ما كتبه الطالب زياد ضحية حادث الزراعي بالقليوبية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة القليوبية عبورًا حزينًا بسبب وفاة الطالبين زياد محمد، من الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة بنها، وعبدالرحمن حسن، طالب بأكاديمية طيبة لتكنولوجيا المعلومات، في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بمدينة بنها.

أعرب أصدقاء الفقيدين عن تعازيهم ودعواتهم لأهلهم بالرحمة والمغفرة، ونشروا صور الطلاب الراحلين تكريمًا لذكراهم.

كان آخر ما كتبه الطالب زياد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "اللهم ثبتني على دينك وتوفني مسلمًا وأحسن خاتمتي".

شيع المئات من أهالي طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الطالبين، حيث خرج الجثمانان من مسجد العليمي بطوخ، وجرى تشييعهما لمثواهما الأخير بمقابر الأسرة، وسط أحزان أسرتيهما ودعوات الجميع لهما بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

كان الحادث قد أسفر عن وفاة الطالبين وإصابة ثالث، وتم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.