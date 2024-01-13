مسؤولون أمريكيون: العثور على أهداف للحوثيين أكثر صعوبة مما كان متوقعا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الضربات الجوية في اليمن ألحقت أضرارا أو دمرت نحو 90% من المواقع المستهدفة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن جماعة الحوثي لا تزال تحتفظ بنحو 3 أرباع قدرتها على إطلاق الصواريخ والمسيرات، موضحة أن العثور على أهداف للحوثيين أكثر صعوبة مما كان متوقعا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه سلم رسالة خاصة إلى إيران بضربات جوية يوم الخميس على المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي يسميها الآن جماعة إرهابية على الرغم من قرار إدارته لعام 2021 بإلغاء هذه التسمية، وفقًا لتقارير أذربيجان، نقلاً عن شبكة CNN.

وأضاف بايدن عندما سئل عن رسالته خلال جولة في مقهى في ألينتاون بولاية بنسلفانيا: "لقد قمت بالفعل بتسليم الرسالة إلى إيران". "إنهم يعرفون ألا يجب عليهم عدم فعل أي شيء".

وتابع بايدن: "سنحرص على الرد على الحوثيين إذا استمروا في هذا السلوك الشائن مع حلفائنا".

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات على أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في رد مهم بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب هجماتها على الملاحة التجارية. البحر الأحمر.

وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الأمريكية وقوات التحالف قصفت 60 هدفا على الأقل بأكثر من 150 ذخيرة دقيقة التوجيه في 28 موقعا للمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. وشملت الأصول الحوثية عقد القيادة والتحكم والذخائر والمستودعات وأنظمة الإطلاق ومرافق الإنتاج وأنظمة رادار الدفاع الجوي.

وأسفرت الضربات، التي ندد بها العديد من القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، عن مقتل خمسة وإصابة ستة آخرين، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الذي قال إنهم لن يردعوا المزيد من هجمات الحوثيين على الملاحة.