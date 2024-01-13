سنواصل الحرب في قطاع غزة .. نتنياهو : محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة "حتى تحقيق النصر الكامل" وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون، السبت: "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي (المدينة الهولندية حيث تقع محكمة العدل الدولية) ولا محور الشر. لا أحد".

كما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن الحرب في غزة لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأضاف أن الهجوم العسكري على غزة "قضى بالفعل على معظم كتائب حماس" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لكنه قال إن الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة "لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قريبا".

وتابع نتانياهو: "هناك قانون دولي ينص ببساطة على أنه إذا أبعدت سكانا لا تسمح لهم بالعودة ما دام الخطر قائما. والخطر قائم. يدور قتال هناك (في شمال غزة)".

ومن جهة أخرى، قال نتنياهو إن إسرائيل تخطط لزيادة "ضخمة" في ميزانيتها الدفاعية، في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مضيفا أن أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.

وتابع أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدم خلال 8 أسابيع خططا للتمويل الإضافي الضخم، لـ"تحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة".