تواصل حركة دخول المساعدات واستقبال المصابين عبر معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (رفح)

نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء، 36 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري. وأعلنت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أمس، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينياً مصاباً بإصابات متنوعة و17 مرافقاً، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر أمني، إنه تم التنسيق لاستقبال 110 من أصحاب الجوازات الأجنبية المقرر استقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم إلى مصر عن طريق الأجهزة المختصة بالمعبر.

وأفادت إدارة معبر رفح بأنه يجري نقل المصابين بوساطة سيارات إسعاف مصرية للمستشفيات المقرر لهم فيها تلقي الخدمة، بعد نقلهم بوساطة سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ووصولهم لمعبر رفح ويصاحب كل حالة مرافق.

وجرى استقبال مجموعة من الأجانب المقيمين في قطاع غزة العائدين إلى بلادهم، وتسيير شاحنات مساعدات ووقود في طريقها إلى غزة. وكان معبر رفح البري قد شهد خلال الساعات الماضية، تنقل 397 شخصاً بين مصر وقطاع غزة، فضلاً عن دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية. وقال مصدر، إنه غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة 31 شخصاً من بينهم فلسطينيون وأجانب من منظمات دولية.